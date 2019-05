Bolsa de Lisboa em queda ligeira com peso da energia

A bolsa nacional está no vermelho pela quarta sessão consecutiva, com o PSI-20 a sofrer um recuo ligeiro penalizado pelos títulos da energia. Já o BCP trava perdas maiores. Na Europa, a sessão é de ganhos e perdas ligeiras.

O PSI-20 iniciou a sessão a recuar uns ligeiros 0,03%, para os 5.384,34 pontos, mas negoceia entre ganhos e perdas ligeiras em busca de um rumo.

A negociação da praça lisboeta está a ser condicionada pelo recuo dos títulos do setor da energia. Referência para a EDP e para a EDP Renováveis, cujos títulos recuam 0,89% e 0,79%, para os 3,349 e 8,78 euros, respetivamente. Já as ações da Galp perdem 0,23% para os 14,935 euros, num dia em que as cotações do petróleo também seguem no vermelho.

Em terreno negativo, destaque ainda para os CTT que voltam a perder valor em bolsa. As ações da empresa liderada por Francisco de Lacerda perdem 0,48%, para os 2,514 euros, depois de o regulador (Anacom) não ter aceitado a proposta dos CTT para reforçar a rede postal por considerar que “não corresponde totalmente às necessidades dos utilizadores”, pelo que a mesma terá de ser reformulada.

A compensar, estão os títulos do BCP. As ações do banco valorizam 1,76%, para os 25,45 cêntimos. Nota positiva ainda para as ações da Sonae que ganham 0,55%, para os 99,95 cêntimos.