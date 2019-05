O Tesouro vai voltar ao mercado na próxima semana para emitir dívida de longo prazo. A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP anunciou esta sexta-feira que irá realizar um leilão duplo de obrigações do Tesouro (OT) com prazo a 10 e 15 anos, na próxima quarta-feira.

“O IGCP, E.P.E. vai realizar no próximo dia 8 de maio pelas 10h30 dois leilões das OT com maturidade em 15 de junho de 2029 e 18 de abril de 2034, com um montante indicativo global entre 1.000 milhões e 1.250 milhões de euros“, anunciou em comunicado a agência.

O último leilão de dívida a 10 anos aconteceu a 10 de abril, quando o Tesouro colocou 600 milhões de euros a uma taxa de juro de 1,143% (a mais baixa de sempre nesta maturidade) e uma procura 2,28 vezes superior à oferta. Esta sexta-feira, a yield das OT desta maturidade negoceiam em mercado secundário em 1,117%, após ter tocada mínimos históricos de 1,093% na última sessão.

Já no caso dos títulos a 15 anos, o último leilão comparável foi em 13 de fevereiro. Nessa altura, o IGCP emitiu 295 milhões de euros, tendo conseguido uma taxa de juro de 2,045% e com uma procura acima da oferta em 2,29 vezes.

Portugal poderá voltar a beneficiar de uma redução das taxas pagas pela emissão de nova dívida, graças ao reforço da confiança dos investidores em Portugal e às condições externas favoráveis, em linha com o que tem acontecido nos últimos meses. A taxa de juro média paga por Portugal em novas emissões de OT, Bilhetes do Tesouro e Obrigações MTN situou-se em 1,7%, no primeiro trimestre do ano. O valor, que é o mais baixo de sempre, compara com a taxa de 1,8% registada ao longo de 2018 e representa uma forte quebra face aos 2,6% de 2017.

(Notícia atualizada às 13h20)