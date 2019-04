O Parlamento discute esta quarta-feira o último Programa de Estabilidade do Governo de António Costa. Mário Centeno deixa um cenário com contas públicas equilibradas mas com a economia a crescer menos em resultado do abrandamento mundial. Na mesma sessão são discutidos os projetos de resolução do PSD, CDS e PCP de oposição ao documento do Executivo. Acompanhe aqui o debate em direto.