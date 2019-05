Os deputados já têm nas mãos o texto final que pode ditar a queda do Governo de Costa. Na quinta-feira, uma coligação entre o PSD, CDS, Bloco de Esquerda e PCP aprovou a contabilização integral do tempo de serviço dos professores. O primeiro-ministro diz que se demite se este texto for aprovado em votação final global. A distribuição do texto aumenta a pressão para que Rui Rio tome uma posição sobre a crise política.

(Notícia em atualização)