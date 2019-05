5 coisas que vão marcar o dia

A semana começa com a visita de Marcelo Rebelo de Sousa a Itália para participar no XIII encontro da organização empresarial Cotec Europa, na mesma altura em que a União Europeia se reúne com os Estados Unidos para discutir uma “nova fase” comercial. Ainda esta segunda-feira, o Banco Central Europeu publica dados sobre as taxas de juros dos novos empréstimos e depósitos na zona euro em março, enquanto o Eurostat revela as estatísticas sobre as vendas do comércio a retalho.

Presidente da República inicia visita oficial a Itália

Marcelo Rebelo de Sousa aterra esta segunda-feira em Nápoles para participar no XIII encontro da organização empresarial Cotec Europa, dedicado ao tema Competitividade e Inovação na Administração Pública. O encontro vai decorrer na manhã de 7 de maio, em Nápoles, e contará com a participação das delegações das organizações Cotec e com a presença dos Chefes de Estado dos três países Cotec — Portugal, Itália e Espanha.

UE e EUA reúnem-se para discutir “nova fase” comercial

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos vão reunir-se esta semana em Washington para iniciar uma “nova fase” comercial. Representados por Cecilia Malmström e Robert Lighthier, respetivamente, vão discutir temas como “a reforma da Organização Mundial do Comércio — abordando práticas comerciais desleais em terceiros países — e o aumento do comércio bilateral em gás natural liquefeito e em grãos de soja”, referiu uma fonte da Comissão Europeia à Lusa. Na próxima semana haverá um “segundo conjunto de reuniões”.

Eurostat publica dados sobre vendas do comércio a retalho

O Gabinete de Estatísticas da União Europeia (UE) publica esta segunda-feira as estatísticas sobre o volume de vendas do comércio a retalho referentes ao mês de março. Recorde-se que, em fevereiro, este indicador aumentou 0,4%, tanto na zona euro como na UE. Contudo, entre os Estados-membros, Portugal foi um dos países onde se verificou uma queda no volume de vendas, assim como a Bulgária e a Eslováquia.

Juros da dívida grega reagem ao rating da DBRS

Esta segunda-feira é dia de os juros da dívida helénica reagirem à revisão em alta da avaliação de rating pela DBRS à Grécia. Na sexta-feira, a agência de notação financeira canadiana ter feito um upgrade no rating para BB (low) com perspetiva estável, com base no fim da última monitorização ao país pela Comissão Europeia e aprovação de uma nova tranche do empréstimo da troika, de mil milhões de euros. A projeção para a economia é que cresça 2,3% este ano, face a 1,9% em 2018. A DBRS elogiou ainda o regresso da Grécia ao financiamento em mercado.

BCE divulga estatísticas sobre novos empréstimos

O Banco Central Europeu (BCE) publica esta segunda-feira dados sobre as taxas de juro dos novos empréstimos e depósitos da Zona Euro no mês de março. Recorde-se que em fevereiro, os bancos remuneraram os novos depósitos a prazo a uma taxa de juro média de 0,13%, abaixo dos 0,14% que pagaram em janeiro. Aquela foi a remuneração mais baixa do histórico da entidade liderada por Mario Draghi, cujo início remonta a janeiro de 2000.