Reino Unido vai realizar eleições europeias a 23 de maio

O Reino Unido vai mesmo realizar eleições europeias, anunciou o ministro do Gabinete do Governo, David Lidington, citado pela Reuters. A eleição de deputados britânicos para o Parlamento Europeu foi marcada para 23 de maio.

O Governo de Theresa May reconhece, desta forma, que o Parlamento britânico não vai conseguir ratificar a legislação para o Brexit antes da data marcada para as eleições na União Europeia, depois de a primeira-ministra ter aceitado a proposta de adiamento do Brexit até 31 de outubro.

“Lamentavelmente, não será possível concluir o processo antes da data legalmente prevista para as eleições europeias. Por isso, vamos ter de as realizar”, disse David Lidington.

Esta decisão surge numa altura de incerteza face ao processo através do qual o Reino Unido tenciona abandonar a UE. De acordo com a Reuters, o Governo britânico queria concluir os termos do “divórcio” antes das eleições para o Parlamento Europeu, mas sem sucesso, uma vez que não têm surgido desenvolvimentos significativos nas negociações que têm sido feitas com a oposição trabalhista.

O Governo britânico promete agora “redobrar os esforços” no sentido de concluir a ratificação dos termos da saída. “Idealmente, estaremos numa situação em que os eurodeputados [eleitos no Reino Unido] nunca cheguem a ocupar os lugares no Parlamento Europeu”, afirmou o ministro.

(Notícia atualizada às 15h55 com mais informações)