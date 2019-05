Revista de imprensa internacional

Esta terça-feira arranca com o alerta de Christine Lagarde, diretora-geral do FMI, para os efeitos “desfavoráveis” dos tweets de Donald sobre o comércio mundial. A nível empresarial destaque para o elevado custo de financiamento da Altice, a falta de data por parte da Samsung para a venda do Galaxy Fold e a quebra de lucros da BMW. Nota ainda para a libertação de dois jornalistas da Reuters que estavam presos no Myanmar há 500 dias.

Financial Times

Altice paga preço elevado por novo acordo sobre obrigações

Os investidores em obrigações classificadas como “lixo” forçaram a Altice a pagar uma taxa de juro elevada no âmbito de uma nova emissão, após a elevada resistência apresentada por grandes gestores de Wall Street. Na passada sexta-feira, a unidade luxemburguesa do grupo de telecomunicações pagou uma taxa de juro de 10,5% por uma nova emissão de 1,6 mil milhões de dólares (1,43 mil milhões de euros) com um prazo de oito anos. Ao mesmo tempo, e para a mesma maturidade, captou 1,4 mil milhões de euros com uma yield de 8%. A taxa de cupão de dois dígitos é muito mais elevada face às anteriores emissões realizadas por essa unidade do grupo que detém a Meo em Portugal. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Reuters

Samsung não antecipa datas de embarque para o novo Galaxy Fold

A Samsung deu conta, esta terça-feira, que ainda não pode confirmar a data de envio do Galaxy Fold e pediu desculpa aos seus clientes dos EUA por esse atraso. Tal acontece depois de o maior fabricante de smartphones do mundo ter adiado a venda do seu smartphone dobrável com preço de 1.980 dólares após os analistas terem identificado problemas no ecrã, o que representou um revés para a empresa coreana no âmbito dos seus esforços de inovação. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre).

Bloomberg

Lagarde lança novo alerta sobre comércio após tweets “desfavoráveis” de Trump

A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, emitiu um novo aviso a propósito das tensões no comércio global e a ameaça que representam para a economia mundial. Os comentários de Lagarde foram feitos dois dias após os tweets do presidente dos EUA, Donald Trump, a alertar para novas tarifas sobre a China. “Achamos que a ameaça estava a diminuir e as relações a melhorar, e que estávamos a caminhar para um acordo”, começou por dizer Lagarde. “Esperamos que ainda seja o caso, mas os rumores de hoje, tweets e comentários não são muito favoráveis, acrescentou. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso pago).

Reuters

Lucro da BMW cai no primeiro trimestre atingido por provisão de 1.400 milhões de euros

O lucro operacional da BMW caiu 78%, para 589 milhões de euros, no primeiro trimestre. Essa quebra ocorreu apesar da subida das entregas de veículos de luxo. O fabricante automóvel acabou por ver as suas contas afetadas pelos efeitos do maior investimento e de uma provisão legal de 1.400 milhões de euros. Em abril, a Comissão Europeia disse às fabricantes de automóveis alemãs que enfrentarão pesadas multas por suposto conluio na área de tecnologia de filtragem de emissões. A BMW nega participar de práticas anticoncorrenciais. Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre).

The Guardian

Myanmar liberta jornalistas da Reuters após 500 dias de prisão

Dois jornalistas da Reuters presos no Myanmar por terem denunciado a limpeza étnica dos muçulmanos Rohingya foram perdoados e libertados após 500 dias na prisão. Wa Lone, de 33 anos, e Kyaw Soe Oo, de 29 anos, foram presos em dezembro de 2017 e acusados de violar o Ato dos Segredos oficiais da era colonial. Ambos foram libertados esta terça-feira como parte de uma amnistia do presidente Win Myint a 6.520 presos. Leia a notícia completa no The Guardian (acesso livre).