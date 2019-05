Revista de imprensa internacional

O dia começa com más notícias para a Uber que enfrenta paralisações dos motoristas nos Estados Unidos e no Reino Unido. Ainda nas empresas, a espanhola Telefónica vendeu 11 centros de dados e lucrou cerca de 260 milhões de euros, enquanto o Facebook escolheu Londres para começar a trabalhar no sistema de pagamentos através do WhatsApp. Importa ainda destacar os 40 milhões de dólares em bitcoin que foram roubados por hackers e o SUV elétrico mais barato que o da concorrência que a Mercedes vai lançar no mercado.

Reuters

Depois dos EUA, greve dos motoristas da Uber chega ao Reino Unido

A paralisação dos motoristas da Uber e da Lyft arranca esta semana nos Estados Unidos, mas o sentimento de descontentamento também se alastrou ao Reino Unido. A greve inicia-se esta quarta-feira, com os motoristas a protestarem contra a forma como são tratados pela empresa, nomeadamente no que diz respeito aos pagamentos. Nas redes sociais, os sindicatos usam a mensagem “Diga não à ganância” e pedem paralisações em Londres e outras três cidades britânicas. Estas paralisações acontecem um dia antes de a Uber lançar a sua oferta pública inicial, que a vai avaliar em 90 mil milhões de dólares (80,4 mil milhões de euros). Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês)

Expansión

Telefónica vende 11 centros de dados. Encaixa 550 milhões

A empresa espanhola de telecomunicações, uma das maiores do mundo, chegou a acordo com o fundo de investimento Asterion Industrial Partners para a venda de 11 centros de dados em Espanha e na América Latina. O acordo inclui um contrato de prestação de serviços de housing, o que significa que a Telefónica vai continuar a prestar serviços aos clientes nesses mesmos centros. A operação deverá ficar concluída dentro de dois meses por 550 milhões de euros e a empresa prevê uma mais-valia de “aproximadamente 260 milhões de euros”. Leia a notícia completa no Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol)

Financial Times

Facebook escolhe Londres para testar pagamentos através do WhatsApp

A empresa fundada por Mark Zuckerberg escolheu Londres para começa a dar os primeiros passos no sistema de pagamentos através do WhatsApp. Para isso, o Facebook prevê contratar cerca de 100 novos funcionários, a maioria engenheiros de software, que serão recrutados em Londres e em Dublin, na Irlanda. A escolha do Reino Unido para este lançamento tem que ver com a força de trabalho multicultural, justificou a empresa. Na semana passada, Zuckerberg anunciou que os pagamentos através do WhatsApp seriam lançados em vários países este ano, depois de um teste inicial na Índia. Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Bloomberg

Hackers roubam 40 milhões de dólares em bitcoin

A Binance, uma das maiores bolsas de criptomoedas do mundo, viu 40 milhões de dólares (35,7 milhões de euros), o equivalente a 7.000 bitcoins, desaparecerem das suas contas através de uma única só transação. Foi uma “violação se segurança em grande escala”, disse a empresa, culpando hackers informáticos. Estes usaram uma “variedade de técnicas”, incluindo pishing e vírus, de forma a obter uma grande quantidade de dados de utilizadores. A Binance usará um fundo de emergência para cobrir qualquer incidente aos utilizadores afetados. Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês)

Cinco Días

SUV elétrico da Mercedes vai ser mais barato do que os da Tesla e da Audi

A Mercedes está decidida a vencer a concorrência e, para isso, decidiu lançar um SUV mais barato. A modelo da marca alemã vai custar 77.425 euros em Espanha (pouco mais de 78 mil em Portugal), um valor cerca de 5.000 euros inferior ao do Audi e-tron e quase 11.000 euros abaixo do Tesla Model X. Fabricado na fábrica da Mercedes em Bremen, o Mercedes EQC tem uma potência combinada máxima de 408 cavalos e dois motores elétricos. Vai dos zero aos 100km/h em apenas 5,1 segundos, atingindo uma velocidade máxima de 180 km/h. Leia a notícia completa no Cinco Días (acesso livre, conteúdo em espanhol)