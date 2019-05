Eram 14h30 quando Joe Berardo chegou à Assembleia da República. Durante quase cinco horas esteve a responder às perguntas dos deputados sobre os créditos ruinosos em que se envolveu, que acabaram por resultar em perdas de milhões à Caixa Geral de Depósitos (CGD). Segundo a EY, o comendador devia ao banco público cerca de 320 milhões de euros, no final de 2015. A consultora quantifica as perdas por imparidade na ordem dos 150 milhões de euros, mas a CGD não é o único banco que ficou a perder com o empresário. O BCP e o Novo Banco também foram lesados com os empréstimos.

“Pessoalmente, não tenho dívidas”, disse Joe Berardo durante a comissão de inquérito desta sexta-feira. Esta foi uma das respostas polémicas que o comendador deu aos deputados. O ECO resumiu as cinco horas de audição em cinco minutos, com os momentos caricatos, irónicos e de confronto. Veja o vídeo.