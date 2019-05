Vêm aí três dias de descontos nas salas de cinema de Portugal. Depois da adesão dos espectadores às edições anteriores, a Festa do Cinema volta, agora, nos dias 13, 14 e 15 de maio, para levar os portugueses às salas de cinema por 2,5 euros, valor que compara com os habituais valores que rondam os sete euros.

No ano passado, de acordo com o site do evento, a Festa do Cinema conseguiu o maior número de visitantes de sempre, aumentando em 13,17% para um total de 246.221 espectadores. Em 2018, houve mais 28.649 visitantes do que nos três dias da Festa do Cinema de 2017.

“Foram batidos todos os recordes diários das edições anteriores e foi quebrada uma marca histórica no terceiro dia da edição de 2018: pela primeira vez, a Festa do Cinema levou mais de 100 mil espectadores às salas de todo o país num só dia, naquela que foi a melhor quarta-feira do ano”, lê-se no site do evento que nasceu em Portugal em 2015.

São centenas de salas de cinema aderentes, espalhadas de norte a sul do país, mas pode consultar a lista completa através do site oficial do evento, onde também pode ver a lista de filmes em exibição nas salas de cinema.

O objetivo do evento, que vai concretizar já a quinta edição, é “promover o envolvimento do público com o ato cultural de assistência cinematográfica em sala, uma prática social por excelência que queremos cada vez mais desenvolver no nosso mercado”, refere a organização do evento.