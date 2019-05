Revista de imprensa internacional

Há desenvolvimentos na novela do Brexit e a protagonista, Theresa May, está cada vez mais sob pressão. Vários membros dos conservadores pedem que May renuncie ao cargo, numa altura em que o partido se afunda nas sondagens e dos trabalhistas já terem assumido que não será dado apoio a um acordo sem que haja novo referendo. Mas também há novos capítulos na guerra comercial, com Washington a exigir que a lei chinesa seja mudada. Pequim, contudo, já garantiu que não vai aceitar algo que prejudique os seus interesses.

Pressão aumenta para Theresa May. Conservadores preveem colapso nas eleições europeias

A pressão sobre Theresa May para renunciar ao cargo de primeira-ministra está a aumentar. Vários membros dos conservadores pedem que May renuncie ao cargo, numa altura em que o partido se afunda nas sondagens e depois da primeira-ministra britânica ter pedido ajuda a Jeremy Corbyn, líder do Partido Trabalhista, para aprovar o acordo com Bruxelas no Parlamento britânico, onde já foi chumbado por três vezes. As eleições europeias avizinham-se difíceis para os conservadores, com alguns a preverem um colapso motivado pelo aumento do apoio ao partido Brexit, de Nigel Farage.

É difícil uma aprovação do acordo para Brexit sem novo referendo, diz Keir Starmer

O responsável pelo Brexit do Partido Trabalhista, Keir Starmer, tem dúvidas de que qualquer acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia sem um referendo confirmativo consiga ter a aprovação do Parlamento. Na sua primeira grande entrevista desde que as negociações com o Governo começaram, há quase cinco semanas, Stamer defendeu que um referendo deve fazer parte de qualquer acordo negociado com o Governo. Já sobre as eleições europeias, o porta-voz do Partido Trabalhista afirmou que os trabalhistas “não podem ficar de fora”.

Promotoras imobiliárias em alerta. Aumenta dificuldade de comercialização

As promotoras imobiliárias espanholas estão preocupadas com a comercialização de imóveis ao longo de 2019. O ritmo de vendas de apartamentos, segundo as especialistas, está a começar a enfraquecer comparativamente ao ano passado. O fenómeno é, sobretudo, preocupante nas grandes áreas urbanas e, também, na Costa del Sol, onde o aumento da oferta e a subida dos preços está a dificultar a comercialização. De acordo com um gestor de uma das promotoras imobiliárias, os índice de vendas diminuem, desde logo, em visitas e contactos. A dificuldade em vender imóveis justifica-se, na sua opinião, pelo aumento da concorrência, juntamente com a escalada dos preços e o enfraquecimento da procura. “A procura está a apresentar sintomas de exaustão”, refere.

Guerra comercial em impasse. EUA querem que a China mude lei

Os Estados Unidos e a China chegaram a um impasse na guerra comercial. Enquanto Washington exige que a lei chinesa seja mudada, Pequim garantiu que não vai aceitar algo que prejudique os seus interesses. As negociações continuam entre as duas maiores economias do mundo prosseguem esta segunda-feira. “Consideramos que a China ainda não foi suficientemente longe”, afirmou Larry Kudlow, conselheiro económico de Donald Trump, este domingo, no programa Sunday Fox News, em declarações citadas pela Reuters. “Vamos esperar para ver. As negociações vão continuar”, disse, defendendo que a China terá de concordar com disposições de execução “muito fortes” para um eventual acordo.

Arábia anuncia ataque a dois petroleiros. Riade fala em atos de “sabotagem”

A Arábia Saudita anunciou que dois dos seus petroleiros foram “atacados” no passado domingo, enquanto navegavam em direção ao Golfo Pérsico. Os petroleiros sauditas terão sido alvo de atos de “sabotagem”, contudo Riade não deu mais pormenores sobre o tipo de ataque ou sobre quem estará detrás dele. De acordo com o ministro da Energia saudita, Khalid al-Falih, os dois navios estavam a caminho do porto de Ras Tanura, por volta das 6h da manhã (hora local) para ser abastecidos e iriam entregar o petróleo a clientes norte-americanos.

