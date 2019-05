A evolução da tecnologia trouxe a necessidade de adaptar a maneira de fazer as coisas, desde os procedimentos mais simples até outros mais complexos. As empresas portuguesas não querem ficar para trás e têm acompanhado a transformação digital, por exemplo ao aumentar as equipas de desenvolvimento de software.

Entre várias organizações no mundo, as empresas portuguesas encontram-se acima da média nesta transformação, conclui o relatório anual “The State of Application Development 2019”, elaborado pelo unicórnio português OutSystems. A média de maturidade das organizações nacionais neste segmento é a mais alta a nível regional e global.

Para Steve Rotter, CMO da OutSystems, “a ameaça da disrupção digital e a necessidade de uma transformação digital têm sido fatores determinantes nas estratégias de tecnologias de informação há anos”, aponta, citado em comunicado. “Se juntarmos isto à incerteza que caracteriza o panorama económico global, torna-se óbvio porque é que os líderes empresariais estão tão preocupados com o fator da agilidade”, completa.

Mais talento, mais aplicações

As equipas de desenvolvimento de aplicações cresceram em mais de metade das empresas nacionais, sendo esta uma área que tem merecido destaque. Esta proporção de organizações interessadas em contratar mais profissionais no campo é superior em 15% à média mundial.

A utilização do software de low-code, que é o foco do trabalho da OutSystems, para desenvolver aplicações tem vindo a ganhar terreno nas empresas, revela o relatório. Em Portugal, 63% dos inquiridos disseram já ter aderido a este tipo de tecnologia.

Com as equipas reforçadas, os profissionais portugueses entrevistados neste estudo têm em vista desenvolver e disponibilizar 60% mais aplicações do que no ano passado e quase 40% quer lançar mais de 25 aplicações. As empresas nacionais mostram-se assim mais rápidas a desenvolver as aplicações, comparativamente com a média global.

Mas encontrar e reter talento nesta área afigura-se um desafio. Só 15% das empresas inquiridas caracterizam o recrutamento como fácil, sendo que várias o descreveram como difícil ou muito difícil. Tendo em conta estas dificuldades, “cada vez mais organizações tendem a apostar no outsourcing para o seu desenvolvimento de aplicações”, aponta o relatório.