O presidente do partido Aliança, Pedro Santana Lopes, e o cabeça de lista às eleições europeias, Paulo Sande, ficaram feridos esta quarta-feira num acidente de viação, disse à Lusa fonte da candidatura. Em consequência as ações de campanha previstas para hoje e para quinta-feira foram canceladas.

De acordo com a mesma fonte, o acidente aconteceu na autoestrada 1 (A1), na zona de Leiria, quando seguiam de Coimbra para Lisboa. Pelas 17h30, indicou a fonte, Pedro Santana Lopes estava “encarcerado dentro do carro”.

A mesma fonte adiantou que “já conseguiram falar” com o candidato, sem contudo, especificar a gravidade dos ferimentos de Pedro Santana Lopes e Paulo Sande. De acordo com as televisões, Pedro Santana Lopes foi transportado de helicóptero para para o Hospital da Universidade de Coimbra para ser observado já que se queixa de dores torácicas. Era o antigo primeiro-ministro que ia ao volante da viatura e teve de ser desencarcerado pelas equipas de socorro.

Já Paulo Sande conseguiu sair pelo seu próprio pé e apenas com ferimentos ligeiros. Em declarações à Lusa, o candidato às eleições europeias de dia 26 de maio adiantou que o acidente aconteceu ao quilómetro 136 da autoestrada 1 (A1), no sentido Coimbra-Lisboa. E garantiu que se encontra bem, “apesar do susto”. Já Santana Lopes foi imobilizado com um colar cervical, por se ter queixado de “dores no peito” e ter ligeiros ferimentos na cabeça, explicou, apesar de estar consciente.

O carro ficou imobilizado na beira da estrada com danos visíveis.

As restantes ações de campanha de hoje, bem como as que estavam agendadas para amanhã “estão obviamente canceladas”, avançou a fonte à Lusa.

(Notícia atualizada com mais informações)