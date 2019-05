Raize já tem depósitos a prazo. Taxas chegam a 1,25%

Três meses após o anúncio, a Raize arrancou com a oferta de depósitos aos seus clientes. “Já está disponível o mercado de depósitos”, começa por dizer a fintech num e-mail enviado aos seus clientes, nesta quarta-feira. A empresa dá assim o pontapé de saída para um marketplace de depósitos, com o objetivo de conseguir que os seus utilizadores possam aplicar poupanças nos bancos e obter taxas de juro mais atrativas face à oferta tradicional dos bancos. Para já estão disponíveis quatro depósitos oferecidos por uma instituição.

“Queremos promover uma distribuição mais eficiente do capital pelos diversos bancos nacionais, aumentando assim a concorrência do setor bancário e permitindo uma melhor remuneração dos depósitos dos portugueses”, refere a fintech portuguesa no e-mail enviado aos clientes, onde salienta ainda o facto de que a constituição desses depósitos é “imediata e sem custos”. Ou seja, não há custos de constituição, manutenção, transferência ou encerramento.

Para constituir um depósito, a Raize explica que é necessário que os clientes interessados ativem a Chave Móvel Digital (CMD) na sua área pessoal em www.raize.pt, carregar a conta com o montante que pretende constituir e escolher o depósito que pretende constituir na secção “Depósitos”.

O papel da Raize é servir de intermediário entre o cliente e o banco, sendo que atualmente a instituição disponibiliza o acesso a quatro depósitos do Banco Português de Gestão com maturidade a seis meses, 1, 2 e 3 anos, com montantes de aplicação entre um mínimo de cinco mil euros e um limite máximo de 100 mil euros. As remunerações variam entre os 0,5% no depósito a seis meses e os 1,25% no depósito a três anos.

Contactado pelo ECO, José Maria Rego co-fundador e CEO da Raize, confirmou já ter “várias adesões” a esta oferta de depósitos que arrancou hoje, sem adiantar o número específico.

Os depósitos que sejam constituídos através desta oferta da Raize estão cobertos pelo Fundo de Garantia de Depósitos (FGD) até ao montante de 100 mil euros por pessoa em cada banco, à semelhança do que acontece na banca nacional. Após terminar um depósito, a Raize explica que a conta bancária aberta junto do banco é encerrada após três meses de inatividade, de forma automática e sem qualquer custo.