Cinco dos maiores bancos europeus acordaram em pagar uma multa de cerca de mil milhões de euros à União Europeia (UE) devido à prática de cartel, avança a Bloomberg. Em causa estão acusações por prática de conluio nas estratégias de negociação no mercado cambial.

Citigroup, Royal Bank of Scotland (RBS) e JPMorgan Chase fazem parte do conjunto de instituições financeiras que acordaram em pagar uma multa de aproximadamente 1,07 mil milhões de euros. Do conjunto fazem parte ainda o Barclays e o Mitsubishi UFJ.

Ao Citigroup coube a maior penalização, adiantou a Comissão Europeia em comunicado nesta quinta-feira. Aquela instituição financeira foi multada em 310,8 milhões de euros, cabendo ao RBS pagar 249,2 milhões de euros e ao JP Morgan 228,8 milhões de euros. Já o Barclays vai pagar 210,3 milhões e o Mitsubishi UFJ um total de 70 milhões de euros.

O UBS escapou ao pagamento da multa já que foi o primeiro a informar o regulador sobre o conluio em causa. Os cinco bancos viram as penas reduzidas ao decidirem fechar um acordo com a UE que não lhes permite contestar a decisão de condenação.

Apesar do elevado valor desta penalização por parte da UE, fica aquém da multa de 1,3 mil milhões de euros imposta aos bancos há cinco anos em resultado da manipulação da Euribor. É também inferior face ao valor recorde de 3,8 mil milhões exigidos a fabricantes de camiões também pela prática de conluio.

Essas penalizações resultaram da identificação de práticas de conluio na negociação no mercado cambial por parte dessas instituições. Operadores geriam dois cartéis em salas de chat online onde trocavam informações confidenciais e planos de negociação que lhes permitiam tomar decisões informadas na hora de comprar e vender moedas, adiantou o regulador.

“As atividades de câmbio à vista são um dos maiores mercados do mundo, valendo milhares de milhões de euros todos os dias”, disse Margrethe Vestager, comissária da concorrência da UE. “Essas decisões [relativamente à prática de cartel] enviam uma mensagem clara de que a comissão não tolerará comportamento colusivo em qualquer setor dos mercados financeiros”, acrescentou a mesma responsável.

(Notícia atualizada às 11h36 com mais informação)