Dados económicos positivos dão força a Wall Street

A bolsa de Nova Iorque fechou em alta pela terceira sessão consecutiva, com os receios relativos à guerra comercial entre os Estados Unidos e a China a ficarem em segundo plano num dia marcado por dados económicos positivos na maior economia do mundo.

O industrial Dow Jones valorizou 0,81%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,96% e o alargado S&P 500 fechou com ganhos de 0,87%.

Wall Street abriu em alta e manteve a tendência de subida na primeira metade da sessão desta quinta-feira, mas desde então os ganhos estagnaram e acabaram mesmo por perder fôlego na parte final das negociações.

A bolsa de Nova Iorque conseguiu, ainda assim, fechar a subir pelo terceiro dia consecutivo, impulsionada por dados económicos melhores que o esperado, como a construção de casas novas em abril e o no número mais reduzido de pedidos de subsídio de desemprego, com os investidores a deixarem de lado os receios relativamente à guerra comercial entre a China e os Estados Unidos.

A atividade industrial no centro dos Estados Unidos também terá acelerado no último mês, mas as notícias não são assim tão positivas quando se olha para o futuro. De acordo com a Reserva Federal de Filadélfia, as fábricas têm menos encomendas e estão menos otimistas em relação ao investimento nos próximos seis meses.

O preço do petróleo também aumentou 1%, motivado pelas tensões no Médio Oriente entre os Estados Unidos e o Irão.