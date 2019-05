O presidente da AICEP destacou esta sexta-feira a importância de uma aposta no comércio eletrónico de forma a manter as exportações na rota de crescimento para atingir o peso de 50% do PIB entre 2020-25.

Segundo Luís Castro Henriques, os grandes objetivos do plano estratégico da AICEP passam por “exportar mais, investir mais, digitalizar para o futuro e valorizar a marca Portugal”, reforçando a proximidade e apoio às empresas, em particular às Pequenas e Médias Empresas (PME).

A aposta no ‘e-commerce’ (comércio eletrónico), de acordo com Luís Castro Henriques, irá promover o crescimento “do ecossistema orientado para o mercado internacional”. O responsável falava durante a conferência “Exportações & Investimento” que decorre hoje na Nova School of Business and Economics, em Carcavelos, no concelho de Cascais.

Na mesma linha, e na abertura da sessão, o secretário de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, referiu que para atingir o objetivo de alcançar o peso de 50% das exportações na próxima década, estas terão que aumentar “entre 2% e 2,5% acima do crescimento da economia”.

Segundo o secretário de Estado, o país precisa também de capital transformador externo, “para aumentar a produtividade e o valor dos bens transacionáveis que oferece ao mundo”.

Durante a sua intervenção, Luís Castro Henriques destacou o impacto na economia portuguesa das empresas apoiadas pelo AICEP, sinalizando que “mais de 10% do emprego criado em Portugal entre 2012 e 2016 foi por empresas apoiadas pela AICEP”.

Também segundo o responsável, as empresas apoiadas pela AICEP foram responsáveis por 46% do aumento da exportação de bens entre 2007 e 2017.