Expo Dubai motiva trocas na Aicep

As mudanças na rede externa da Aicep prosseguem. Esta terça-feira foi publicada em Diário da República a nomeação do delegado em Nova Iorque, com efeitos desde 1 de abril. João Mota Pinto vai assim ocupar o lugar deixado por Manuel Couto Miranda que foi transferido para a delegação de Abu Dhabi e que já está em trânsito para ocupar o novo posto. A alteração tem subjacente a necessidade de escolher um delegado de peso para um mercado de aposta para a internacionalização da economia portuguesa e onde se vai realizar a exposição mundial de 2020.

“O Governo comunicou a intenção e a importância da participação de Portugal na Exposição Mundial de 2020, que decorrerá na cidade do Dubai entre 20 de outubro de 2020 e 10 de abril de 2021” tendo para isso atribuído um orçamento de até 21 milhões de euros para utilizar entre 2019 e 2021 para assegurar a participação de Portugal. Além disso, também já foi autorizado a realização de despesas de 500 mil euros em 2018 para a preparação do evento, que terá como comissário geral Celso Guedes de Carvalho, o antigo presidente do conselho de administração da Portugal Ventures. A nomeação foi feita em agosto do ano passado.

“O Pavilhão de Portugal, com uma área total de 1860 metros quadrados, será inspirado no tema “Portugal — um mundo num país | Portugal — A world in one country”. Esta proposta assenta na visão de diversidade e inclusão, mas também na ambição de que Portugal possa dar um importante contributo para o estreitamento das relações globais entre os povos”, descreve a Aicep, numa nota de apresentação do pavilhão.

Couto Miranda, que é quadro da Aicep desde 1987 (na altura só Icep), já passou pela Tunísia, Xangai e até mesmo Abu Dhabi (2012) onde agora regressa para assumir a delegação que estava vazia desde outubro de 2018. Durante a exposição, Couto Miranda vai ser também diretor do pavilhão de Portugal, trabalhando assim em estreita ligação como comissário Celso Guedes de Carvalho, explicou ao ECO fonte oficial da Aiceo.

Além da importância da exposição os Emiratos Árabes Unidos são o principal mercado de exportação para Portugal, no Médio Oriente. De acordo com os dados da própria Aicep, o crescimento médio anual das exportações, no período 2013-2017, foi de 17,7%, enquanto as importações aumentaram, em média, 1,5%.

Para substituir Couto Miranda enquanto diretor do escritório da AICEP nos EUA, em Nova Iorque, cargo que ocupava desde 2016, a Aicep escolheu João Mora Pinto, que também está na Aicep desde 1991, com passagens por Washington, Brasil e Turquia. A sua nomeação foi publicada esta terça feira em Diário da República, com efeitos a partir de 1 de abril.