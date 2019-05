Ora não têm qualquer referência temporal. Ora dizem “cinco minutos” e passados três minutos ainda dizem “quatro minutos”. Ora dizem que faltam três minutos e 30 segundos para chegar o metro e, quando se volta a olhar, afinal já faltam quatro minutos. Quem usa o metro de Lisboa com um mínimo de frequência já terá passado por todos estes cenários — ou piores. E esta é uma realidade de que a empresa está consciente e que quer alterar.

No segundo semestre deste ano, o Metro de Lisboa prevê avançar com um concurso público internacional para escolher um fornecedor que substitua os atuais mostradores de tempo de espera nas estações, confirmou a empresa depois de questionada pelo ECO sobre a reavaliação que estava a fazer a este sistema de informação ao público. A própria transportadora assume que este sistema é hoje “desadequado e obsoleto”, culpa tanto das inovações tecnológicas entretanto registadas, mas também pelo corte no investimento de que o Metro foi alvo.

“O sistema de informação ao público implementado nas estações do Metropolitano de Lisboa encontra-se desadequado e obsoleto, face às inovações tecnológicas entretanto havidas e ao desinvestimento verificado nesta empresa até meados de 2017. O atual sistema encontra-se a funcionar com elevadas limitações técnicas decorrentes, igualmente, do tempo acumulado de funcionamento ininterrupto dos referidos equipamentos”, assumiu fonte oficial do Metro de Lisboa, ao ECO.

Por agora, este é um projeto ainda está em fase de “desenvolvimento das especificações funcionais e operacionais do sistema”, detalhou a empresa. Nesta fase, o Metropolitano encontra-se a fazer um levantamento “exaustivo das necessidades e funcionalidades consideradas como necessárias” para apresentes aos seus utentes um sistema de informação “mais moderno e adequado”. Em estudo está igualmente o futuro modelo de implementação deste novo sistema.

Concurso no segundo semestre. Solução alternativa até junho

O Metropolitano de Lisboa estima que este levantamento das especificações e funcionalidades necessárias só terminará depois de junho, razão pela qual prevê “o lançamento de um procedimento de concurso durante o segundo semestre do corrente ano”. Questionado sobre o valor de investimento que poderia estar em causa nesta renovação de um novo software de informação ao público, o Metro nada adiantou.

Mas apesar de só no segundo semestre avançar este concurso, o Metro de Lisboa está já a ultimar uma solução de recurso para compensar os utentes pelas falhas e problemas dos atuais mostradores de tempos de espera, avançou a empresa ao ECO.

“Numa primeira fase, a concretizar-se este semestre, o ML disponibilizará no seu site a informação do tempo de espera dos três próximos comboios em cada estação e para cada sentido”, explicou fonte oficial da empresa, assegurando que com o projeto de renovação em curso a transportadora pretende “corresponder às atuais necessidades de informação ao público de forma rápida, precisa e em tempo, melhorando, cada vez mais, a qualidade de serviço prestado e a consequente satisfação dos seus clientes”.