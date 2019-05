O ministro das Finanças vai discursar em Setúbal, na quarta-feira, dia a partir do qual o secretário-geral do PS, António Costa, estará sempre presente nos comícios dos socialistas até ao fim da campanha. Para as várias ações ao longo da semana, o secretário-geral dos socialistas chamou reforços e terá a acompanhá-lo vários ministros e figuras de relevo do PS.

Esta será a primeira vez que Mário Centeno se junta à caravana socialista a caminho de Bruxelas e a organização do PS, numa tentativa de passar uma ideia de mobilização, está a colocar um anúncio sobre uma mudança de local do comício “devido ao elevado número de inscrições”.

Para amanhã, terça-feira, e segundo fonte socialista, o comício de Aveiro contará com a presença da secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, e o atual ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos. Isto num dia em que António Costa estará ausente numa conferência da Confederação Europeia dos Sindicatos (CES), em Viena, Áustria, na qualidade de primeiro-ministro.

Pedro Nuno Santos, natural de São João da Madeira, foi líder da federação de Aveiro do PS e é apontado como um dos potenciais candidatos à sucessão de António Costa na liderança deste partido.

Já na quinta-feira, depois da descida da rua de Santa Catarina, na baixa portuense, em que participará o cabeça de lista socialista nas europeias de 2014, Francisco Assis, o comício de Matosinhos, além de António Costa, terá entre os oradores Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros.

No último dia de campanha, antes da descida do Chiado, no tradicional almoço da Trindade, discursa o antigo secretário-geral do PS e presente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues.