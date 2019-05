Hyatt chega a Lisboa em 2020 com investimento de 70 milhões

A United Investments Portugal (UIP), dona do Pine Cliffs Resort e do Sheraton Cascais Resort, vai abrir um novo hotel em Lisboa, com a marca Hyatt, num investimento de 70 milhões de euros.

O empreendimento, previsto para o final de 2020, irá chamar-se Hyatt Regency Lisboa e incluirá “quartos de hotel e apartamentos de luxo”, lê-se em comunicado.

Localizado em Belém, o projeto contará com “unidades de alojamento que vão desde estúdios totalmente equipados a apartamentos com três quartos”, sendo “promovido e gerido pela Realtejo – Hotelaria e Turismo, S.A., subsidiária da United Investments Portugal e Fibeira”, salientou o mesmo comunicado.

O novo Hyatt marca a entrada da UIP na capital portuguesa.

“Este empreendimento espelha a aposta do grupo no mercado nacional, onde conta já com projetos no Algarve (Pine Cliffs Resort), em Cascais (Sheraton Cascais Resort) e no Porto (YOTEL Porto)”, recordou a empresa.

Citado no mesmo comunicado, o vice-presidente regional de desenvolvimento da Hyatt, Nuno Galvão-Pinto, referiu que “Lisboa é uma das cidades europeias com mais dormidas e está rapidamente a estabelecer-se como um destino privilegiado para quem viaja em lazer, mas também para viagens de incentivo ou grandes convenções”.

Por sua vez, o diretor geral da UIP, Carlos Leal, realçou que “este será um projeto diferenciador, com um grande impacto na capital e que marca o crescimento do portefólio da UIP”.

A Hyatt conta com mais de 850 propriedades em cerca de 60 países por todo o mundo.

Já a UIP integra o consórcio IFA Hotels & Resorts.