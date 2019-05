O PS lidera as sondagens para as eleições europeias, em todas as faixas etárias e graus de escolaridade. Conquistaria 33% dos votos válidos, o que compara com 23% para o PSD, 9% para o Bloco, 8% para a CDU e CDS-PP e 3% para o PAN e Aliança, na estimativa do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião da Universidade Católica Portuguesa (CESOP).

Daqueles inquiridos, 49% garantiram que vão votar no próximo domingo. Só as inclinações destes é que foram contabilizadas na sondagem realizada para o Público (acesso condicionado) e para a RTP. Os socialistas recolhem 22% da intenção direta de voto, o que lhe dá 33% dos votos nestas eleições.

Pessoas de todas as idades dão uma avaliação positiva ao PS, apesar de aqueles mais novos estarem menos convencidos. Já a partir dos 45 anos a probabilidade de fazer uma cruz junto do PS no boletim de voto vai aumentando.

O grau de escolaridade também não faz desviar muito os números, sendo que tanto aqueles que não completaram o secundário como os que terminaram o ensino superior apostam no PS.

Com base nesta sondagem, o PS prepara-se para vencer as Europeias, apresentando uma diferença de dez pontos percentuais face ao resultado que poderá ser obtido pelos sociais-democratas.

Se estes resultados fossem definitivos, dariam ao PS entre oito e nove mandatos para o Parlamento Europeu, possivelmente mais um do que elegeu em 2014. Já o PSD estaria em risco de perder um lugar. O partido tem seis deputados, dos sete que elegeu em coligação com o CDS em 2014, e com os números desta sondagem poderia eleger entre cinco e seis.