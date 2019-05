A primeira-ministra britânica, Theresa May, garantiu esta terça-feira o apoio do seu Governo para apresentar uma nova proposta de saída da União Europeia, para a qual a governante espera finalmente conseguir aprovação do Parlamento. Ao longo de três horas, o Governo britânico reuniu para discutir os pormenores do que Theresa May chamou de uma “proposta ousada”, para obter apoio parlamentar para o seu acordo de Brexit.

May deverá, ainda esta terça-feira, dar mais informações sobre este “novo acordo”. Contudo, não é provável que as mudanças acordadas pelo Governo – cujos membros estão divididos sobre o Brexit – sejam suficientemente amplas para mudar a posição dos deputados britânicos, que por várias vezes recusaram um entendimento sobre a forma de saída da União Europeia.

Recorde-se que o Reino Unido já devia ter deixado a União Europeia em 29 de março, mas a comunidade de países permitiu a extensão do prazo até 31 de outubro, no meio de um impasse político.

Entretanto, as conversações sobre a obtenção de um compromisso entre o Partido Conservador, de TheresaMay, e o Partido Trabalhista, na oposição, voltaram a fracassar, na passada semana. May diz que tentará retomar o processo de negociações já no início de junho, pedindo aos deputados que votem numa proposta de retirada que seja aceite por Bruxelas.

A proposta provavelmente incluirá promessas sobre questões como direitos dos trabalhadores e proteções ambientais, que são prioridades para o Partido Trabalhista de centro-esquerda. A porta-voz do Partido Trabalhista, Emily Thornberry, já disse, contudo, que os deputados do seu partido irão votar contra, a menos que a proposta seja “radicalmente diferente”.

A primeira-ministra britânica avançou, ainda, que, depois de o Parlamento votar a nova proposta, estabelecerá um cronograma para o seu abandono de funções, como líder do Partido Conservador e como primeira-ministra. Os Conservadores pró-Brexit culpam May pelo impasse político e querem substituí-la por um defensor acérrimo do Brexit, como Boris Johnson, ex-ministro das Relações Exteriores do Governo de Theresa May.