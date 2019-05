Lisboa abre em queda. Europa com tendência mista

O PSI-20 iniciou a sessão de esta quarta-feira com um recuo de 0,57% para 5.093,32 pontos, depois de ontem ter conseguido fechar em alta e interromper um ciclo de três sessões negativas, muito à conta do desempenho das ações do grupo EDP e sobretudo da EDP Renováveis, depois do anúncio do negócio com a Engie. No arranque de hoje, o braço de renováveis da EDP já apresenta ganhos mais modestos.

No resto do Velho Continente, o índice britânico foi quem melhor arrancou o dia, com um ganho de 0,4%, mostrando a confiança dos investidores em mais um passo na resolução do impasse do Brexit, enquanto em Itália as primeiras negociações puxaram a bolsa para uma perda inicial de 0,23%, agora já em tendência de recuperação. Também o Eurostoxx 600 começou a quarta-feira a perder 0,1%, com os índices alemão e francês a permanecerem inalterados.

Depois de na sessão de ontem a EDP Renováveis ter visto o mercado a aplaudir o acordo fechado com a Engie, para a criação de um líder mundial nas eólicas, com o título a ganhar 1,98% na segunda metade da negociação, aguarda-se com expetativa se a valorização do título irá prosseguir ao longo da negociação atual.

Até ao momento, a EDP Renováveis está a ganhar 0,23%, para 8,78 euros, enquanto a empresa-mãe, a EDP, está praticamente neutra, avançando 0,03%.