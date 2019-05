Nova greve na Soflusa entre 3 e 7 de junho

Os mestres das embarcações da Soflusa, que faz a travessia do Tejo entre o Barreiro e Lisboa, marcaram uma nova greve. Agendaram uma nova paragem para o período entre 3 e 7 de junho, avança a Renascença (acesso livre) nesta sexta-feira.

“O grupo dos mestres decidiu um novo período de paralisações entre 3 a 7 do mês que vem”, afirmou Carlos Costa, do Sindicato de Trabalhadores Fluviais àquela rádio.

Na motivação desta nova paragem estão as queixas dos trabalhadores de que a empresa não dá resposta às suas pretensões há mais de um ano. A falta de profissionais é uma das principais queixas dos trabalhadores da empresa que liga as duas margens do rio Tejo, que estão em greve até esta sexta-feira.

Em causa está uma greve parcial de três horas por turno, pela contratação de novos profissionais. Decorre também uma greve às horas extraordinárias, que se deve prolongar até final do ano, devido à “falta de profissionais”.