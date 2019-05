Estes são os 21 eurodeputados portugueses. Nove são mulheres

São 21 os deputados portugueses eleitos para o Parlamento Europeu, nas eleições deste domingo. Nove do Partido Socialista, seis do PSD, dois do BE e da CDU, um do CDS e outro do PAN. Deste grupo, nove são mulheres, um número recorde que representa cerca de 43% da delegação portuguesa.

Apenas um dos partidos que ganhou assentos parlamentares tinha uma cabeça de lista feminina – o Bloco de Esquerda, com a já eurodeputada Marisa Matias. Mesmo assim, cerca de metade dos deputados eleitos por cada partido é uma mulher. São quatro no PS, uma delas a antiga ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, três no PSD e uma na CDU.

Dos cabeças de lista destes seis partidos, quatro eram já eurodeputados, tendo agora sido reeleitos. São eles Paulo Rangel, Marisa Matias, João Ferreira e Nuno Melo. Mas não é só o número um destes partidos que é uma cara conhecida do Parlamento Europeu. Entre os eleitos encontram-se mais repetentes, como Carlos Zorrinho e Pedro Silva Pereira do PS e José Manuel Fernandes e Cláudia de Aguiar do PSD.

