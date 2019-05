Revista de imprensa internacional

O cenário de um Brexit sem acordo está em cima da mesa e Philip Hammond, juntamente com outros conservadores, dizem estar preparados para evitar esse cenário. Em Espanha, o desemprego está a diminuir e a criação de postos de trabalho a aumentar. Já o Presidente Donald Trump, que iniciou no sábado uma visita ao Japão, anunciou que as autoridades nipónicas vão comprar aos Estados Unidos 105 caças F-35.

The Guardian

Brexit: Philip Hammond diz que deputados estão preparados para tomar medidas drásticas

A possibilidade de o Reino Unido sair da União Europeia (UE) sem acordo está em cima da mesa há algum tempo, mas agravou-se, sobretudo, com a demissão da primeira-ministra Theresa May. Para já, cinco tories anunciaram candidaturas: Boris Johnson, Dominic Raab, Esther McVey, Andrea Leadsom e Michael Gove. Alguns conservadores, liderados por Philip Hammond, ministro das Finanças do Reino Unido, já alertaram Boris Johnson e Dominic Raab que estão dispostos a tomar medidas drásticas para impedir um hard Brexit. “Qualquer primeiro-ministro acharia muito difícil governar se ele ou ela procurassem um Brexit sem acordo, sem a permissão do Parlamento”, afirmou Philip Hammond. Leia a notícia em The Guardian (acesso livre, conteúdo em inglês).

Expansión

Cerca de 25% dos empregos criados na Zona Euro são em Espanha, diz o Tesouro

Espanha é responsável pela criação de cerca de 25% do total de postos de trabalho criados na zona euro desde 2014. A conclusão é do Tesouro Público espanhol, que destaca o crescimento “robusto” da economia do país, com uma previsão de aumento do Produto Interno Bruto (PIB) para este ano de 2,2%. No mercado laboral, o organismo público refere que o desemprego tem vindo a cair, animado pela procura interna. Leia a notícia completa em Expansión (acesso livre, conteúdo em espanhol).

CNN

Presidente norte-americano anuncia venda de 105 caças F-35 ao Japão

O Presidente norte-americano anunciou, após uma reunião formal em Tóquio com o primeiro-ministro nipónico, que o Japão vai comprar aos Estados Unidos 105 caças F-35. “Os Estados Unidos apoiam os esforços do Japão para melhorar as suas capacidades de defesa e, nos últimos meses, enviámos uma grande quantidade de equipamentos militares”, disse Donald Trump, durante uma conferência de imprensa em Tóquio. “O Japão tenciona comprar 105 novos F-35”, acrescentou. Tóquio, que já havia anunciado no final de 2011 a compra de 42 F-35, é, com este novo pedido, o primeiro cliente internacional norte-americano para este tipo de caças de quinta geração. Leia a notícia completa em CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).

El Comercio

Cimeira da Comunidade Andina sem definições sobre Venezuela

A Comunidade Andina (CAN) concluiu, este domingo, a primeira cimeira em oito anos, com um pedido de avanço de integração no bloco, mas sem qualquer decisão sobre o regresso da Venezuela a este espaço de livre comércio. Os presidentes Evo Morales (Bolívia), Iván Duque (Colômbia), Lenín Moreno (Equador) e Martín Vizcarra (Peru) reuniram-se em Lima, num encontro que comemorou o 50.º aniversário do bloco aduaneiro, um dos mais antigos da região. No entanto, a cimeira foi ofuscada pelo terremoto registado durante a madrugada no norte do Peru, que fez um morto. No documento final, os líderes comprometeram-se a “avançar na construção de uma visão para o futuro que dê prioridade a uma agenda digital andina”. Além disso, insistiram em reforçar e alargar a “interconexão energética entre os países andinos e outros países da região”. A Venezuela pareceu a maior omissão na declaração final, especialmente depois que o secretário-geral da comunidade ter pedido na cimeira o retorno do país ao bloco. O presidente da Bolívia assumiu a presidência rotativa da CAN no domingo por um ano e agendou uma nova cimeira no país em 2020. Ler a notícia completa no El Comercio (acesso livre, conteúdo em espanhol).

Financial Times

Chinesa ByteDance planeia desenvolver o seu próprio smartphone

A ByteDance, dona da aplicação TikTok, está a planear desenvolver o seu próprio smartphone, avançam fontes próximas do projeto. A empresa chinesa, avaliada em 75 mil milhões de dólares e classificada como uma das maiores startups do mundo, pretende lançar um telemóvel com as suas próprias aplicações, que incluem feeds de notícias e plataformas de vídeo e jogos, por exemplo. A notícia surge no meio do braço de ferro entre a fabricante de telemóvies chinesa Huawei e os Estados Unidos da América. De salientar, ainda, que a ByteDance é uma das poucas empresas de tecnologia da China que possui uma grande base de utilizadores fora do seu mercado interno, incluindo na Índia e EUA. Leia a notícia completa em Financial Times (acesso pago, conteúdo em inglês).