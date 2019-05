BCP tem “luz verde” do regulador polaco para comprar Euro Bank

O BCP recebeu “luz verde” da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia para adquirir o Euro Bank, uma subsidiária da Société Générale. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o banco liderado por Miguel Maya refere que o BCP já pode avançar com a compra de mais de 50% do Euro Bank.

“O BCP informa que o Bank Millennium, uma subsidiária por si detida a 50,1%, anunciou hoje ter sido informado da não-objeção da Autoridade de Supervisão Financeira da Polónia à sua aquisição do Euro Bank“, lê-se no mesmo comunicado.

No relatório publicado pelo Bank Millennium, anexado a este documento, é referido que “a 28 de maio de 2019, a Autoridade de Supervisão Financeira polaca proferiu uma decisão na qual referiu não haver motivos para uma objeção à aquisição pelo Bank Millennium, juntamente com a sua entidade dominante, BCP, (…) tornando-se diretamente a entidade dominante do Euro Bank“.

Recorde-se que, a 5 de novembro do ano passado, o Bank Millennium chegou a acordo para comprar 99,787% do Euro Bank à SG Financial Services Holding, tal como é referido no documento publicado na CMVM. A operação deverá acontecer por cerca de 428 milhões de euros, um montante que deverá ser pago totalmente pelo próprio Bank Millennium.

Esta “aquisição do Euro Bank permite reforçar a posição do Bank Millennium na banca polaca. Levará, adicionalmente, a um aumento da sua base de clientes, e torná-lo-á um dos seis maiores bancos na Polónia em número de clientes de retalho, reforçando a presença geográfica do Bank Millennium em cidades polacas de menor dimensão”, disse, na altura, o BCP.