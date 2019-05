Aumenta o braço-de-ferro entre o Parlamento e o Banco de Portugal. O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, vai avisar o supervisor liderado por Carlos Costa de que está a violar a lei por não publicar um relatório no seu site com a informação agregada e anonimizada sobre os grandes devedores à banca.

A conferência de líderes do Parlamento, que teve lugar esta quarta-feira, foi consensual nesta decisão de forçar o Banco de Portugal a divulgar no seu site “um relatório com o resumo sob a forma agregada e anonimizada da informação relevante relativa às grandes posições financeiras”, tal como prevê a Lei n.º 15/2019 relativa à transparência bancária. E o interlocutor da Assembleia da República será o próprio presidente, Ferro Rodrigues, que já esta terça-feira tinha transmitido a sua preocupação com o cumprimento da lei por parte do Banco de Portugal.

O Banco de Portugal divulgou esta terça-feira um documento em que mostra apenas a metodologia que usou para identificar os grandes devedores dos bancos que foram ajudados pelo Estado e ainda os fundos públicos usados nas operações de auxílio à banca nos últimos 12 anos. Foram mais de 23 mil milhões de apoios que o Estado concedeu à banca desde 2007. Por divulgar ficaram, ainda assim, os tais dados agregados e anonimizados sobre os grandes créditos em incumprimento.

À saída da conferência de líderes, os deputados partilharam o mesmo entendimento da chamada lei dos grandes devedores no sentido de que o Banco de Portugal deve publicar o relatório no seu site. E disseram esperar que o supervisor o faça o mais rapidamente possível após a diligência do presidente da Assembleia da República.

“O Banco de Portugal não cumpriu esta obrigação. O PSD levou à conferência de líderes um requerimento para que seja interpelado o Banco de Portugal sobre as razões pelas quais não cumpriu a obrigação que a lei estabelece e como é que vai fazer cumprir esta obrigação“, defendeu o deputado social-democrata Adão Silva.

“Do que sabemos, o Banco de Portugal fez um esforço muito significativo nas últimas semanas para cumprir no prazo que estava estipulado aquelas obrigações de que já deu tradução. Entendemos que o esforço adicional de anonimização e consolidação desses dados possa não ser muito fácil. Esperamos que o faça com a maior brevidade possível. A expectativa é a de que na sequência não só da avaliação que fizemos hoje e daquilo que é razoavelmente consensual entre todos, o Banco de Portugal faça o mais rapidamente“, referiu por sua vez o deputado do PS Pedro Delgado Alves.

Filipe Soares, do Bloco de Esquerda, vê esta situação como “um contratempo” que espera ver corrigido brevemente. Do lado do PCP, João Oliveira considerou que o “Banco de Portugal deve ser interpelado para cumprir essa obrigação legal para que os portugueses possam ter acesso a alguma relativa a alguns devedores dos bancos que foram objeto de ajudas com recursos públicos”. Já o deputado centrista Nuno Magalhães disse que aquilo que foi publicado pelo Banco de Portugal “não cumpre nem o espírito nem a letra da lei”.

COFMA decide destino da lista dos devedores

Foi o outro tema da conferência de líderes: da informação recebida do Banco de Portugal na semana passada, o que deve ser público ou não? Neste tema, será a Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa (COFMA), presidida por Teresa Leal Coelho, a decidir o destino a dar à documentação enviada pelo supervisor na reunião marcada para as 18h30 desta quinta-feira.

(Notícia em atualização)