Onde são usados os fundos europeus? Veja o vídeo

O tempo vai passando e os 25 mil milhões de euros do Portugal 2020 vão sendo investidos. O último boletim trimestral do atual quadro comunitário traz uma novidade: demonstra onde é usado o dinheiro no terreno.

Para além da abstração financeira, que revela que, até final de março de 2019, foram pagos aos beneficiários 9,7 mil milhões de euros, o relatório mostra ainda que só falta pôr a concurso 12% do bolo que Portugal tem para investir até 2020 e que a taxa de execução é de 35%, agora é possível saber que os fundos pagaram a intervenção em 571 quilómetros de linha férrea, que foram apoiadas 1.011 startups ou que foram reabilitadas mais de seis mil casas com dinheiro europeu.

Veja o vídeo que lhe mostra outros exemplos: