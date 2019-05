Pedro Pardal Henriques, advogado e vice-presidente do Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), foi o rosto da luta dos motoristas de matérias perigosas na greve que levou ao colapso do fornecimento de combustíveis por todo o país. Desde então, já foi contactado por mais de uma dezena de outros sindicatos, segundo noticia a TSF (acesso livre).

“São mais de uma dezena de sindicatos que nos pediram ajuda e com quem muito possivelmente vamos iniciar um trabalho de apoio”, confirmou Pardal Henriques à TSF, referindo-se ao seu escritório de advogados.

Preferiu não avançar todos os nomes dos sindicatos que o contactaram, mas explicou que se trata de novos sindicatos, prestes a serem formados com trabalhadores descontentes com a representação que têm atualmente. Neste grupo inclui-se o Sindicato de Segurança e Vigilantes de Portugal (SSVP). Entre os interessados, há também sindicatos independentes já formados.

“Há uma mudança no paradigma do sindicalismo tradicional que tem gerado muitos sindicatos independentes que não se reveem nas formas de luta tradicionais”, referiu o advogado à rádio, sublinhando que em setores como a segurança privada as cargas horárias são “muito elevadas” e existem “esquemas de pagamentos que violam o Código do Trabalho”, tal como o que acontece com os motoristas.