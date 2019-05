A Altri registou um resultado líquido de 36,7 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, um valor que aumentou 12,5% face ao mesmo período do ano passado. As receitas aumentaram, mesmo num período marcado pela continuação da queda preço de venda da pasta de papel.

No mesmo período, o EBITDA do grupo situou-se nos 75 milhões de euros, o equivalente a uma subida de 18% face ao ano passado, com a margem EBITDA a alcançar 35,9%, refere a Altri em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quinta-feira.

Já as receitas da papeleira aumentaram 19,6% para os 207,4 milhões de euros, mesmo num trimestre “em que se continuou a verificar a descida do preço de venda da pasta BHKP e no qual se realizou a paragem anual de manutenção da sua unidade da Figueira da Foz”.

Entre janeiro e março deste ano, a Altri produziu cerca de 262,3 mil toneladas de pasta de papel e, “apesar da referida paragem da Celbi, durante 15 dias, o volume de pastas produzidas aumentou cerca de 2% face ao trimestre homólogo de 2018”, refere a empresa. De toda essa quantidade produzida, 242,4 mil toneladas foram exportadas, o que se traduziu numa receita de 156 milhões de euros.

O investimento líquido realizado neste período foi de 22,9 milhões de euros, dos quais sete milhões foram relativos à construção da nova central de biomassa na Figueira da Foz.