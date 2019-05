O Montepio admite avançar com medidas judiciais com o Público devido a uma notícia sobre o novo Banco de Empresas Montepio (BEM). O jornal escreveu que o BEM teria sido criado para tirar do grupo os melhores clientes, com volume de negócios acima de 20 milhões de euros, sem que houvesse a correspondente passagem de ativos tóxicos e de imparidades. Mais: o jornal publicou dados de natureza comercial que viola de forma “grosseira” o sigilo bancário.

Ao deixar esses ativos no Montepio, o BEM poderia vir a contribuir para desvalorizar o banco. O chairman Carlos Tavares já tinha desmentido e agora o banco decidiu ir mais longe.

“O Conselho de Administração do Banco Montepio não deixará de usar todos os meios legais disponíveis – incluindo de natureza judicial – no sentido de identificar e punir os responsáveis pela violação dos deveres de sigilo bancário e profissional, bem como de obter o devido ressarcimento pelos danos reputacionais causados“, anunciou o banco, em comunicado.

O Montepio refere que “além da transmissão falsa e distorcida de informações internas, verificou-se a publicação por um jornal de dados de natureza comercial que, a existir, só podem ter sido obtidos com violação grosseira do sigilo bancário, ao expor, com erros, suposta informação sobre clientes”. “Para agravar, são retiradas ilações sobre hipotéticas perdas potenciais absolutamente infundadas“, acrescenta.

O Público escreveu a 20 de maio que a carteira de negócio do Banco Montepio associada ao segmento das melhores empresas contribuiu com resultados positivos de 50,9 milhões de euros (com 19,3 milhões de custos operacionais).

Já no caso da banca de retalho, os lucros foram de 70,7 milhões de euros, mas os custos operacionais ascenderam a 170,5 milhões de euros. Assim, o plano seria, segundo o jornal, passar estes clientes para a nova instituição financeira sem a absorção dos créditos maus ou o registo de imparidades.

O Montepio associa as notícias à resistência a mudanças. “Como em todos os processos de mudança, é normal que alguns interesses instalados reajam e resistam à mudança, recorrendo à transmissão na comunicação social de informação falsa, distorcida e mesmo em violação da lei. Isso não demoverá naturalmente o Conselho de Administração – e a Comissão Executiva em particular – de continuar a aplicar o referido Plano [de Transformação] com a mesma determinação e solidariedade entre os seus membros”, acrescentou.