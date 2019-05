Liderança do Montepio pode voltar a mudar

A administração do Banco Montepio pode voltar a mudar, de acordo com o Expresso (acesso pago). Dulce Mota, a presidente executiva do banco poderá ser afastada para que Carlos Tavares, presidente da administração, sem poderes executivos os volte a ter. A ideia seria Tavares ficar na gestão do Banco de Empresas Montepio (BEM), uma instituição desenhada pelo próprio.

Se Tavares continuar como chairman do Banco Montepio não pode ser presidente executivo do BEM, por isso, estarão a ser testados nomes para chairman do Montepio que assumiria a mesma função no BEM, segundo apurou o Expresso. Recorde-se que Dulce Mota nunca chegou a ser nomeada efetivamente. Mas esta solução vai depender dos nomes que venham a ser sugeridos, e que têm de ter o aval do Banco de Portugal. Uma situação que já se mostrou difícil no passado e que permitiu que Carlos Tavares acumulasse durante meses as funções de chairmam e de executivo no Banco Montepio.

Contudo, a informação não é confirmada por fonte oficial que questionada sobre o tema disse que “Carlos Tavares é presentemente presidente do conselho de administração do Banco Montepio e do BEM, em ambos os casos sem funções executivas”.

A lista para os novos órgãos sociais do BEM — a nova designação do Montepio Investimento — ainda não chegou ao Banco de Portugal. O mandato dos dos atuais órgãos sociais termina este ano. A apresentação dos nomes cabe ao conselho de administração do Banco Montepio, que é liderado pelo antigo presidente da CMVM, e a eleição é depois aprovada em assembleia geral da participada, sedo que o único acionista é a Montepio Holding, detida pelo Banco e presidida por Carlos Tavares.