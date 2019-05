Nos dispara quase 5% e faz Lisboa regressar aos ganhos

Depois de duas sessões em queda, Lisboa regressou aos ganhos. Em linha com as demais praças do Velho Continente, a bolsa nacional terminou a penúltima sessão da semana em terreno positivo, com a Nos a disparar mais de 4%. A impedir maiores avanços na praça portuguesa estiveram os títulos da Galp Energia, pressionados pelo petróleo.

O índice de referência nacional, o PSI-20, valorizou 0,37% para 5.064,36 pontos. Igual tendência foi registada nas restantes bolsas europeias com o Stoxx 600 a subir 0,4%, o alemão Dax e o francês CAC 40 a somarem 0,5% e o espanhol Ibex a avançar 0,9%.

Por cá, foi a Nos a liderar os ganhos, nesta sessão. Os títulos da empresa de telecomunicações dispararam 4,47% para 5,72 euros, depois das quedas recentes que marcaram o período após o pagamento de dividendos aos acionistas.

A evitar maiores avanços em Lisboa estiveram as ações da Galp Energia, que recuaram 0,8% para 13,62 euros. Isto num dia em que, em Nova Iorque, o crude WTI está a recuar 1,53% para 57,91 dólares e, em Londres, o Brent está a afundar 2,68% para 67,59 dólares. No mesmo setor, os títulos da EDP caíram 0,7% para 3,27 euros e os da EDP Renováveis recuaram 1,02% para 8,76 euros.

Destaque ainda para as ações do BCP, que desvalorizaram 0,04% para 0,2532 euros, e para os títulos dos CTT, que somaram 2,75% para 2,32 euros.