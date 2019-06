O Estado está mais digital e são cada vez mais os serviços públicos à distância de um toque no ecrã. Se, antes, um simples leitor de cartões, que custa pouco mais de dez euros, permitia poupar horas em filas de espera para coisas tão simples quanto alterar a morada do cartão de cidadão, há agora uma série de aplicações móveis do Estado capazes de simplificar a vida a quem disponha de um smartphone.

id.gov.pt. Para deixar os cartões em casa

Sabia que há uma aplicação do Estado que permite deixar o cartão de cidadão e a carta de condução em casa? Chama-se “id.gov.pt” e permite a qualquer cidadão português ter no smartphone cópias válidas do cartão de cidadão, carta de condução e cartão ADSE. Ao instalar a aplicação, só tem de criar um PIN de acesso e usar a Chave Móvel Digital para carregar para o sistema os seus documentos pessoais. Os documentos ficam visíveis e, quando necessário, a autenticidade pode ser validada com recurso a um código QR.

Está disponível para iOS (aqui) e Android (aqui).

MySNS Carteira. Para ter as receitas à mão

A MySNS Carteira também permite um acesso fácil a cartões e a informações úteis, desta vez na área da saúde. Desde o Boletim de Vacinas ao Cartão de Acesso à Saúde, esta aplicação permite agrupar tudo de forma simples, no seu telemóvel, igualmente através da Chave Móvel Digital. Contudo, a funcionalidade mais útil poderá ser os guias de tratamento eletrónico: receitas eletrónicas passadas pelo médico podem ser consultadas na aplicação e dispensadas em qualquer farmácia.

Está disponível para iOS (aqui) e Android (aqui).

sigaApp. Para evitar as filas de espera

Esta aplicação foi desenhada pelo Estado para gerir melhor as filas de espera dos serviços públicos como o IMT, IEFP e Segurança Social. Permite estimar quanto tempo tem de estar à espera na fila e tirar a senha em casa, para um atendimento mais célere.

Está disponível para iOS (aqui) e Android (aqui).

MyADSE. O cartão digital de beneficiário

Se é beneficiário da ADSE, esta aplicação é para si. “Esqueceu-se ou perdeu o seu cartão de beneficiário da ADSE? Não se preocupe. Identifique-se através do novo Cartão Digital Online”, lê-se na descrição da aplicação. Há ainda uma funcionalidade para encontrar clínicas com acordo com a ADSE nas proximidades e um simulador para saber o valor do reembolso.

Está disponível para iOS (aqui) e Android (aqui).

App.Gov.pt. A loja de aplicações do Estado

Ainda é pouco conhecida, mas o Governo criou uma “loja” de aplicações públicas para Android e iOS, chamada App.Gov.pt, ou “APP STORE – Governo de Portugal”. “Esta aplicação permite que os seus utilizadores instalem aplicações desenvolvidas por entidades públicas do Estado Português”, lê-se na descrição. Permite ficar a par das últimas novidades no campo da digitalização do Estado.

Só está disponível para Android (aqui), mas há uma versão web para os restantes sistemas operativos.