A Bolt continua a expandir-se em Portugal e acaba de lançar operações no Algarve, depois de já estar presente em Lisboa, Porto e Braga. A aplicação de transporte privado, que concorre com a Uber, promete praticar um preço “15% inferior ao principal concorrente” e está a oferecer um desconto de 50% aos utilizadores.

Aos motoristas, a antiga Taxify cobra apenas uma comissão de 15% contra os 25% praticados pela concorrência, uma medida que a empresa estoniana espera que cative os parceiros a prestarem o serviço através desta plataforma, em detrimento de outras. A região é conhecida pela sazonalidade e pela migração de muitos motoristas vindos de outras zonas do país, incluindo do norte, como escreveu o ECO no ano passado.

A Bolt espera, assim, colher uma parte do mercado algarvio numa altura em que arranca a época balnear, como reconhece David Ferreira da Silva, diretor-geral da empresa em Portugal: “É uma zona altamente turística, sobretudo durante os meses de verão, fazendo com que seja uma excelente oportunidade para oferecermos um serviço mais acessível entre as várias cidades do Algarve”.

Contas feitas, a empresa acredita que “consolidar” uma presença no Algarve “é um marco importante”, uma vez que “a região sul é uma das mais importantes do país”. A empresa lançou o primeiro serviço em Portugal no início de 2018.