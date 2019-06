Indústria alemã apela a Merkel para solucionar crise

A poderosa federação da indústria alemã (BDI) apelou esta terça-feira à coligação governamental da chanceler Angela Merkel para rapidamente solucionar a crise que a atinge e descredibiliza.

“O Governo desperdiçou grande parte da confiança que recebeu”, disse o presidente da BDI, Dieter Kempf, durante o congresso anual da federação em Berlim, pedindo à coligação que reúne conservadores e sociais-democratas para “recuperar rapidamente” essa confiança.

“A coligação perdeu o apoio massivo de numerosas pessoas, incluindo da esfera económica e a geração jovem”, sublinhou, referindo nomeadamente as eleições europeias que penalizaram todos os partidos no Governo. A coligação governamental alemã formada depois das legislativas de 2017 entre os sociais-democratas (SPD) e os conservadores (CDU e CSU), está cada vez mais fragilizada.

A demissão no domingo de Andrea Nahles, a chefe dos sociais-democratas, relançou a hipótese de uma saída do SPD da coligação, que deveria vigorar até 2021, abrindo a porta à realização de eleições antecipadas e precipitar o fim do mandato de Angela Merkel.

Angela Merkel respondeu à crítica do chefe do BDI afirmando que a indústria alemã tinha muito a fazer para recuperar a confiança dos consumidores, em particular no domínio estratégico da construção automóvel e do escândalo das emissões poluentes.

“Não quero contar aqui o número de horas que gastei […] para resolver a crise de confiança do setor automóvel e as violações do mesmo setor dos regulamentos”, acrescentou. “Temos uma responsabilidade partilhada […] a confiança no Governo é importante, mas a confiança nos atores económicos é igualmente importante”, disse Merkel.