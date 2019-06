Revista de imprensa internacional

Amazon, Apple, Facebook e Google poderão vir a ser investigadas nos EUA por abuso do seu poder de mercado. Ainda pelos Estados Unidos, um corte nas taxas de juro pode estar nos planos da Fed, tendo em conta os riscos para a economia. A Tesla irá lançar um novo modelo este ano, uma “pick-up” cujo preço irá ficar abaixo dos 50 mil dólares. Também no setor automóvel, a fusão entre a Fiat e a Renault ainda está a ser discutida, com o Governo francês a pressionar para ter mais garantias. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

Reuters

Gigantes tecnológicas enfrentam investigação por abuso de posição dominante

O Governo norte-americano prepara-se para lançar uma investigação às gigantes tecnológicas Amazon, Apple, Facebook e Google, para perceber se abusam da posição de poder que têm no mercado. A operação será dividida entre a Comissão Federal do Comércio (FTC) e o Departamento de Justiça (DoJ), responsáveis pela aplicação das leis de anti-monopólio nos EUA. A Amazon e o Facebook ficaram sob a supervisão da FTC e a Apple e o Google na alçada do DoJ.

Leia a notícia completa na Reuters (acesso livre, conteúdo em inglês).

CNBC

Corte na taxa de juros nos Estados Unidos pode estar para breve

O líder da Reserva Federal norte-americana em St. Louis, James Bullard, sinalizou que uma descida na taxa diretora poderia “ser justificável em breve”, devido aos riscos de abrandamento da economia, nomeadamente com a guerra comercial. O anúncio de novas tarifas aplicadas sobre as importações mexicanas também estará a pesar nesta decisão, por ter criado um “ambiente de elevada incerteza”, apontou o responsável.

Leia a notícia completa na CNBC (acesso livre, conteúdo em inglês).

CNN

Nova “pick-up” da Tesla vai custar menos de 50 mil dólares

Elon Musk adiantou que o novo veículo elétrico da Tesla, uma “pick-up” que será lançada ainda neste ano, não vai custar mais do que 50 mil dólares. O CEO da fabricante de automóveis norte-americana sinalizou que a nova carrinha será “melhor” do que a Ford F-150 e que a performance, enquanto carro desportivo, será superior a um Porsche 911.

Leia a notícia completa na CNN (acesso livre, conteúdo em inglês).

Wall Street Journal

França quer mais garantias da Fiat Chrysler para avançar para fusão

Mesmo depois de o ministro das Finanças determinar a proteção de empregos e as fábricas em França, o Governo francês quer mais garantias da Fiat Chrysler para apoiar o acordo com a Renault. Tendo em conta críticas de analistas de que o acordo tal como estava desvalorizava a Renault, França estará a pressionar para garantir uma presença significativa do Conselho de Administração da subsidiária francesa que supervisionaria os ativos e plantas da Renault, bem como um veto efetivo sobre futuras nomeações de CEO.

Leia a notícia completa no Wall Street Journal (acesso pago, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Trump incentiva Brexit e abre a porta a acordo comercial com Reino Unido

O presidente norte-americano está de visita ao Reino Unido, utilizando a ocasião para dar a sua opinião em relação ao clima político que se vive no país. Donald Trump exortou os britânicos a avançar com a saída da União Europeia, adiantando que, quando estivessem “livres das algemas” haveria espaço para um “grande acordo comercial” com os Estados Unidos. O líder norte-americano terá sugerido ainda que Boris Johnson poderia ser um sucessor adequado para Theresa May, que irá sair a 7 de junho.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).