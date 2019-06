Energia resgata Lisboa. Corticeira cai após venda de ações

Lisboa está a recuperar, ainda que ligeiramente. A bolsa nacional segue a tendência das principais praças europeias, animadas pelos comentários da Fed, beneficiando do comportamento dos títulos do setor energético, com a Galp Energia a destacar-se nos ganhos. A Corticeira Amorim, por seu lado, está sob pressão.

O índice nacional chegou a perder valor no arranque da negociação, mas inverteu a tendência, beneficiando do sentimento positivo vivido na generalidade as praças do Velho Continente. Ganha 0,14% para 5.079 pontos, enquanto na Europa o Stoxx 600 soma 0,07%, depois de Jerome Powell, o presidente da Fed, ter aberto a porta a uma descida dos juros nos EUA.

São os títulos do setor energético que puxam pela bolsa nacional, nomeadamente a Galp Energia que avança 0,67% para 13,475 euros, beneficiando da recuperação dos preços do petróleo nos mercados internacionais. EDP também ajuda, enquanto a EDP Renováveis recua 0,24% para 8,98 euros.

O BCP também ajuda a bolsa, ganhando 0,31% para 25,57 cêntimos nas vésperas do pagamento de dividendos, enquanto os CTT somam 0,7% para os 2,30 euros.

As papeleiras, que têm sido castigadas pela guerra comercial entre os EUA e a China, continuam com tendência negativa, bem como a Corticeira Amorim. A empresa liderada por António Rios Amorim recua depois da Investmark ter vendido quase 3,5% do capital numa operação realizada a 9,50 euros por ação, abaixo dos preços de mercado.