Estas são as quatro recomendações de Bruxelas para Portugal

Portugal tem sido bom aluno, mas nem por isso deixa de receber recados. No âmbito do semestre europeu, Bruxelas emitiu recomendações para o país, alertando, entre outros, para a necessidade de manter os esforços de consolidação que permitam uma redução do endividamento público.

Mais investimentos para fomentar a economia, maior aposta na formação dos portugueses, são outras das recomendações específicas para Portugal. Conheça-as: