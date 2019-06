O PSD pediu para adiar as votações sobre a carreira de técnico de diagnóstico e terapêutica, que estavam agendadas para esta manhã. Na origem do adiamento estará a existência de um projeto de decreto-lei de execução orçamental onde se determina que as revisões devem ter um estudo prévio, justificou o partido liderado por Rui Rio.

Ricardo Batista Leite, deputado do PSD, garantiu, depois de pedido o adiamento da votação, que o tema será retomado ainda nesta legislatura.

A justificação do PSD para a decisão de pedir mais tempo também não terá convencido os restantes deputados. A esquerda critica o adiamento, apontando que o objetivo é atirar o diploma “para as calendas”. Ainda não foi definida uma nova data para discutir e votar o tema, já que fica dependente da publicação do decreto que prevê o estudo prévio.

Este era um tema que poderia dar origem a uma maioria negativa, já que a proposta dos sociais-democratas prevê as mesmas coisas que a da esquerda.

Tanto o PSD como o PCP e o Bloco de Esquerda tinham apresentado propostas de alteração ao documento proposto pelo Governo, que define as regras de progressão das carreiras dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que iria ser votado na comissão parlamentar de saúde.