Mayorga retira queixa de violação contra Ronaldo

A queixa de Katheryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo que o acusava de violação foi retirada dos tribunais. A informação é avançada pela Bloomberg que diz que há um mês foi publicado discretamente um aviso da desistência do processo no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas.

A agência noticiosa diz que o documento não esclarece se a desistência do processo surge no seguimento de um acordo com o jogador de futebol português.

Em março, o New York Times tinha noticiado que a Juventus tinha desistido de participar na Internacional Champions Cup que se realiza no verão nos EUA para evitar o risco de Ronaldo ser detido na sequência das investigações à queixa por violação.

Ronaldo sempre negou publicamente as alegações e nunca apresentou uma resposta ao processo interposto pela norte-americana.

Foi a 27 de setembro que Katheryn Mayorga apresentou uma queixa, em que alegava ter sido sexualmente agredida por Ronaldo em 2009 na suite de um hotel em Las Vegas. Mayorga disse na queixa que, embora tivesse aceite um acordo com Ronaldo após o suposto ataque, estava a sofrer um grave trauma emocional.