Revista de imprensa internacional

Cada vez mais marcas apostam nos veículos elétricos, tanto autonomamente como em conjunto com outras fabricantes. O mais recente acordo foi celebrado entre a Jaguar Land Rover e a BMW para o desenvolvimento da tecnologia para elétricos. A Ikea também tem em vista utilizar a tecnologia moderna, por sua vez para inovar o mobiliário, tornando-o robótico. Já a Uber quer juntar os seus serviços numa aplicação, e por isso está a experimentar a integração da Uber Eats na app principal. Por Itália, a possibilidade de fugir ao euro está a tornar-se mais real. Veja estas e outras notícias que marcam a atualidade internacional.

The Telegraph

Jaguar Land Rover junta-se à BMW para desenvolver veículos elétricos

A Jaguar Land Rover e a BMW uniram forças para desenvolver a próxima geração de sistemas de condução elétrica e motores elétricos. Com este acordo, as marcas esperam reduzir custos ao partilhar as despesas do desenvolvimento da tecnologia. Uma equipa de engenharia conjunta vai desenvolver as novas unidades, que serão construídas nas fábricas de cada uma das empresas, com as características específicas necessárias para as respetivas gamas de produtos.

Leia a notícia completa no The Telegraph (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Tech Crunch

Uber experimenta colocar Eats dentro da app principal

A Uber quer que os seus utilizadores também adiram à aplicação de entrega de comida, Uber Eats. Para tal, está a experimentar colocar um acesso dentro da aplicação principal de transporte, através da qual é disponibilizada uma versão web da Uber Eats. A experiência está a ser feita em algumas cidades, nomeadamente aquelas que não têm disponíveis bicicletas ou scooters, que ocupam também o interface da aplicação.

Leia a notícia completa no Tech Crunch (acesso livre, conteúdo em inglês).

Engadget

Ikea testa mobiliário robótico para casas pequenas

Mobilar um apartamento pequeno pode ser um desafio, situação que a Ikea quer contornar. A marca sueca celebrou uma parceria com a startup norte-americana Ori, que desenvolve mobiliário robótico, com o objetivo de criar e lançar uma coleção de móveis automatizados. Apelidada de Rognan, a nova gama de mobiliário, onde poderá, por exemplo, carregar num botão e ver um sofá ou uma cama sair de um guarda-roupa, será lançada em 2020.

Leia a notícia completa no Engadget (acesso livre, conteúdo em inglês).

Financial Times

Itália discute criação de moeda alternativa

A ideia de criar uma nova moeda nacional está a ganhar forma na Itália, depois de um voto indicativo sobre a proposta no Parlamento italiano. Numa altura em que o país se encontra em discussões com a Comissão Europeia sobre défices excessivos, o partido de Matteo Salvini lança a ideia de utilizar uma nova “moeda”, cuja fase inicial tomaria a forma de pequenas emissões de dívida. Esta possibilidade faz crescer preocupações de uma saída do Euro por parte da Itália.

Leia a notícia completa no Financial Times (acesso condicionado, conteúdo em inglês).

Bloomberg

Mayorga retirou queixa de violação contra Ronaldo

A queixa de Katheryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo, que o acusava de violação, foi retirada dos tribunais. Terá sido publicado há um mês um aviso da desistência do processo no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas, onde não era esclarecido se a norte-americana tinha chegado a um acordo com o futebolista português. Quando o caso foi conhecido, Ronaldo negou as acusações e não chegou a responder ao processo.

Leia a notícia completa na Bloomberg (acesso condicionado, conteúdo em inglês).