Selio já arrancou e vai concorrer com o OLX e CustoJusto

O novo portal de classificados Selio.com, que arrancou em Portugal num investimento inicial de 1,5 milhões de euros, quer diferenciar-se dos concorrentes aplicando a inteligência artificial ao negócio dos classificados, anunciaram esta quarta-feira os promotores.

“Apesar da grande concorrência por parte da OLX e do CustoJusto, acreditamos que há espaço para um projeto centrado na segurança e na satisfação do utilizador, graças à ajuda da inteligência artificial”, afirma o fundador, Julian Martinez, citado num comunicado.

A nova aplicação de classificados resulta de um investimento inicial de 1,5 milhões de euros, estando prevista uma segunda ronda de investimentos nos próximos meses que, segundo Martinez, “vai contar com importantes investidores do mundo dos classificados europeus”.

Com escritórios no Porto e em Madrid, a equipa do Selio.com é composta por dez pessoas a trabalhar na cidade portuguesa e espanhola e por outras tantas que trabalham remotamente a partir de três continentes diferentes.

O negócio é liderado por Julian Martinez e Alex Nemirovsky, que trabalharam na versão beta do produto durante os últimos meses e viram no mercado português “um grande potencial para lançar o produto, na tentativa de oferecer uma alternativa eficaz ao que já existe”.

“A nossa experiência de 15 anos na área dos classificados fez com que o produto evoluísse a grande velocidade. Desenvolvemos tanto um site como uma aplicação que se adapta a Android e a IOS, com um design focado na facilidade de utilização”, refere Julian Martinez, explicando que “o interface faz com que seja possível pesquisar, contactar e publicar de uma forma rápida e intuitiva”.

Contando com mais de 1.000 categorias, entre carros, oportunidades de emprego, casas e compra-venda, a equipa do Selio.com desenvolveu sistemas de inteligência artificial para a categorização automática, com o objetivo de “permitir ao utilizador a publicação mais rápida”.

Além disso, o Selio “personaliza a lista de anúncios para que cada utilizador possa aceder ao que mais lhe interessa de uma forma mais simples”, sendo os anúncios “validados automaticamente por diversos algoritmos” de forma a tornar o Sélio “numa plataforma segura para a utilização de várias gerações”.