Criado há mais de 30 anos, pelo Programa Contacto já passaram mais de 4.600 jovens, vindos de vários países e de diferentes áreas de formação. Este ano mais 56 jovens iniciam o programa de estágio na Sonae, onde em paralelo com a função a desempenhar vão desenvolver um projeto estratégico nas empresas do grupo.

O programa, que tem por missão atrair e integrar jovens talentos, começou com o Dia Contacto, “um dia dedicado à partilha de experiências entre trainees e gestores de topo (…) uma experiência enriquecedora e marcante para o percurso destes jovens na Sonae, mas também para os nossos líderes. Esta bidirecionalidade é, aliás, uma das grandes mais-valias do Programa Contacto e está na base da sua longevidade e sucesso. Todos os anos, reforçamos as nossas equipas com jovens altamente competentes, inovadores, criativos e colaborativos que contribuem, de forma ativa, para o desenvolvimento e crescimento do grupo e dos seus negócios”, afirma Ana Vicente, diretora de talent management & development da Sonae.

Sob o mote do Intrapreneurship, que marca a edição deste ano do Programa Contacto, cada novo trainee apresentou, num pitch de um minuto, a sua ideia inovadora. Também as equipas Sonae apresentaram exemplos internos de empreendedorismo, numa partilha de projetos e soluções, que alteraram os negócios do grupo.

O dia, em que mentees e mentores também se conheceram, terminou com um talk show, designado “Wheel of Learning”, que contou com a participação de membros das comissões executivas do grupo, que partilharam o seu percurso de aprendizagem e autoconhecimento ao longo da sua carreira.