Afinal, há 16 países europeus a crescer mais que Portugal

A economia da Zona Euro cresceu 1,2%,no primeiro trimestre do ano, tendo o PIB da União Europeia avançado 1,5%, segundo divulga o Eurostat, esta quinta-feira. Nos primeiros três meses do ano, a economia portuguesa cresceu 1,8%, ficando acima da média comunitária, mas abaixo de 16 Estados-membros. Na estimativa provisória publicada em maio, o Eurostat dava conta de que teriam sido 13 os países europeus a crescer mais do que Portugal, mas os dados definitivos reveem em alta esse valor.

Há 16 países a crescer mais que Portugal

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, a Hungria (5,2%) foi o país cujo PIB mais subiu face aos primeiros três meses de 2018, seguindo-se a Roménia (5,1%), a Polónia (4,7%) e a Estónia (4,6%). A Itália foi a única economia que viu o seu PIB recuar, em termos homólogos (-0,1%).

Na variação trimestral, a Croácia (1,8%) registou a maior subida da sua economia, seguida da Hungria e Polónia (1,5% cada), com a Letónia a registar a única contração do PIB (-0,1%).

Segundo o gabinete estatístico europeu, em Portugal, a economia avançou, no primeiro trimestre, 1,8% na variação homóloga e 0,5% em cadeia.