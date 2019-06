É desta. O primeiro-ministro garantiu esta quinta-feira que o acordo com a Altice está fechado para nacionalizar a rede Siresp. O acordo demorou “mais horas” do que António Costa esperava, já que tinha dado o acordo “por horas” num debate quinzenal. Agora, só falta acertar detalhes com a Motorola, avançou o chefe do Executivo.

Confrontado por Assunção Cristas de que já tinham passado 576 horas (ou seja 24 dias) desde que António Costa tinha anunciado que o acordo para o Governo comprar à Altice o capital do Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (Siresp), o primeiro-ministro disse que já estava fechado. “A boa notícia é que o acordo com a Altice está fechado”, disse o chefe do Governo.

No entanto, para que a rede seja nacionalizada ainda é necessário fechar detalhes com a Motorola. “O acordo com a Motorola está genericamente concluído, faltando apenas duas questões” que a casa mãe da Motorola estará a analisar, disse ainda António Costa. “Mas as negociações foram concluídas, estando agora as partes apenas na fase de formalização jurídica” deste acordo, que dá ao Estado a totalidade do capital do Siresp, acrescentou o responsável.

A rede Siresp é atualmente detida em 52,1% pela Altice Portugal, 33% pelo Estado e 14,9% pela Motorola Solutions. As negociações começaram quando a rede ameaçou parar os seus equipamentos de redundância devido a uma dívida de 11 milhões de euros do Estado. O Governo recusa que a rede esteja desatualizada e lembra que há 35 países da Europa que usam o mesmo sistema.

Privados desmentem primeiro-ministro

Em declarações à Lusa, fonte da Altice desmente o primeiro-ministro, sublinhando que o que há é um “acordo de princípio relativo aos pressupostos e mecanismos da aquisição das participações dos privados por parte do Estado. Ou seja, as duas partes já se entenderam, mas o negócio ainda não está fechado.

Ainda assim, a fonte ouvida pela rádio sublinha que os pressupostos acordados apontam “no bom caminho”, mas frisa que isso é muito diferente de ter “um acordo fechado”. Neste momento, diz a mesma fonte,“os privados aguardam uma decisão do Estado”.

(Notícia atualizada com declarações de fonte da Altice)