Os cursos superiores procurados pelos alunos que terminam o secundário com as notas mais elevadas vão poder aumentar o número de vagas no próximo ano letivo. A norma vai aplicar-se também às universidades e politécnicos de Lisboa e do Porto, e surge no seguimento de uma recomendação por parte de um grupo de trabalho nomeado pelo Governo, avança o Público (acesso condicionado).

O grupo de trabalho foi criado com o objetivo de preparar as novas regras de acesso ao ensino superior e vem recomendar aos responsáveis das instituições de ensino que aumentem as vagas em “pelo menos 5%” nos cursos procurados por “candidatos com classificação média igual ou superior a 17 valores”, adiantou àquele jornal o presidente da Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior, João Guerreiro, que lidera a equipa nomeada pelo Governo para rever as normas do ingresso.

A ideia do grupo de trabalho nomeado pelo Governo foi “não desaproveitar a capacidade instalada” em áreas que têm muita procura e um potencial estratégico para o país.

No ano passado, 39 licenciaturas ou mestrados integrados tiveram nota de ingresso superior a 17 valores na 1.ª fase do concurso nacional de acesso.

A aplicação da recomendação significa que cursos como Engenharia Física Tecnológica, Engenharia Aeroespacial e Matemática Aplicada e Computação, do Instituto Superior Técnico (Universidade de Lisboa), Engenharia e Gestão Industrial e Bioengenharia, na Universidade do Porto, ou Multimédia, no Instituto Politécnico do Porto, que tiveram médias elevadas, podem vir a aumentar o número de vagas no próximo ano letivo.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior está a ultimar o despacho de fixação das vagas no ensino superior público para o próximo ano, que será enviado, até ao final da semana, ao Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e ao Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos. O Público explica que os dois organismos reúnem-se na próxima semana para emitir um parecer sobre o documento, que terá que ser publicado até meados deste mês, para permitir às instituições de ensino superior fixar as vagas.