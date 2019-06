SMS virá com agendamento para renovar cartão de cidadão

A partir de junho, o SMS enviado para alertar para a necessidade de renovação do cartão de cidadão vai incluir também uma proposta de data de atendimento. Esta medida foi anunciada, esta quinta-feira, pelo primeiro-ministro, durante o debate quinzenal e em resposta aos atrasos neste serviço. António Costa avançou também que vai passar a ser possível para os portugueses com mais 25 anos fazerem a renovação do cartão de cidadão online, modalidade que só estava disponível para os cidadãos com mais de 60 anos.

“No próximo mês de junho vão entrar em vigor duas medidas muito importantes. Uma com o SMS que as pessoas recebem a alertá-las com dois meses de antecedência para a necessidade de renovação [do cartão de cidadão] vai ser acompanhado com a proposta imediata de uma data e hora para atendimento para tratar da renovação de forma a que as pessoas saibam com segurança e atempadamente quando o podem fazer“, adiantou o chefe do Executivo. Esta medida vem dar resposta aos longos tempos de espera que se têm verificado na renovação destes documentos, com os portugueses a esperar vários meses para conseguir agendar uma data para tratarem deste assunto.

“Em segundo lugar, a partir da segunda quinzena deste mês, a possibilidade da renovação online para todos os cidadãos com mais de 25 anos. Era uma medida que só existia para os cidadãos com mais de 60, passa a ser existir para todos com mais de 25 anos, o que será uma forma acrescida de descongestionar os serviços“, acrescentou ainda António Costa. Atualmente, a renovação online do cartão de cidadão está disponível para os portugueses com mais de 25 anos, apenas se esse documento tiver sido roubado, destruído ou perdido.

Esta quinta-feira, o primeiro-ministro avançou ainda que, em julho, serão abertos na área de Lisboa três novos espaços, onde será possível renovar o cartão do cidadão, uma vez que esta é a região do país onde se registou uma situação de maior “rutura”. Na capital, as marcações têm demorado meses e as horas de espera se alongado, face à falta de recursos humanos, na opinião da Associação Sindical dos Conservadores dos Registos.

